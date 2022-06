Reisekollaps an Pfingsten Das aktuelle Flugchaos kam mit Ankündigung und hat fünf Gründe

In wenigen Branchen sind die Auflagen für neue Mitarbeiter strenger als in der Luftfahrt. Jeder, der an Bord oder am Flughafen im Sicherheitsbereich arbeitet, muss neben seiner Ausbildung auch eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durch die Sicherheitsbehörden hinter sich bringen. Das soll vor allem Kriminelle oder politisch motivierte Gewalttäter von den Flugzeugen und ihrer oft wertvollen Fracht fernhalten. Doch die Vorschriften begrenzen auch die Zahl der Bewerber. Besonders für die körperlich anstrengen Jobs wie bei Wind und Wetter Flugzeuge zu beladen, interessieren sich traditionell wenige Deutsche, aber umso mehr Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund. Doch wenn diese in den fünf Jahre vor ihrer Bewerbung mehr als ein halbes Jahr außerhalb von Deutschland gelebt haben, brauchen sie ein europäisches Führungszeugnis oder eine Straffreiheitsbescheinigung ihres Gastlandes des Landes. Weil das für viele nur schwer beizubringen ist, können viele trotz Interesse und Ausbildung ihre Jobs oft nicht antreten. „Damit gibt es trotz des großen Interesses immer weniger Leute, die für den Job in Frage kommen“, so ein Airportmanager.