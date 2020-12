Reisekonzern DER Touristik Deutschland streicht Stellen und kappt Führungsjobs

Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern DER Touristik tritt in der Coronakrise auf die Kostenbremse und streicht Stellen. Die Zahl der Führungspositionen wird um 14 verringert, insgesamt sollen 253 von 1422 Vollzeitstellen der Veranstalter abgebaut werden, wie DER Touristik Deutschland am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.