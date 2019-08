Reisekonzern: Fosun unterstützt Thomas Cook mit fast 500 Millionen Euro

Des weiteren sollen Bankkredite und Anleihen in Eigenkapital umgewandelt werden. Im Zuge dieser Schritte würde Fosun mindestens 75 Prozent an der Reisesparte und 25 Prozent an der zuvor abgespaltenen Airline-Gruppe einschließlich der deutschen Tochter Condor erhalten. Thomas Cook will weiter an der Börse notiert bleiben, hieß es weiter.