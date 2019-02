Reisekonzern Thomas Cook prüft Verkauf des Airline-Geschäfts

Der britische Reisekonzern Thomas Cook zieht den Verkauf seiner Fluglinien, zu denen auch die deutsche Condor gehört, in Betracht. „Wir sind in einer frühen Phase einer strategischen Revision und werden alle Optionen prüfen“, erklärte Vorstandschef Peter Fankhauser am Donnerstag. Man brauche mehr finanzielle Flexibilität, begründete der Konzern den Schritt. Zwar habe man bei den Einsparungen Fortschritte erzielt, bei den Sommer-Buchungen seien die Kunden aber zurückhaltend, vor allem in Großbritannien. Die Flotte von Thomas Cook Airlines umfasst 103 Flugzeuge. Diese sind im Einsatz für Thomas Cooks eigene Kunden sowie auch für andere Veranstalter und Privatkunden.