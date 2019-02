Reisekonzern Thomas Cook will Airline-Geschäft verkaufen

07. Februar 2019 , aktualisiert 07. Februar 2019, 11:49 Uhr

Seit 1997 gehört Condor zu Thomas Cook. Bild: dpa Bild:

Da sich Thomas Cook in Zukunft stärker auf seine eigenen Hotels konzentrieren will, veräußert der Konzern seine Airline-Sparte in Teilen oder als Ganzes. Das könnte auch Auswirkungen auf die deutsche Condor haben.