Reisekonzern TUI-Chef: Staat wird vermutlich dauerhaft Aktionär

Der Staat könnte nach Einschätzung von TUI-Chef Fritz Joussen womöglich auf die Rückzahlung eines Teils der Staatshilfe verzichten und so zum Aktionär des Reisekonzerns werden. Es sei möglich, die 1,1 Milliarden Euro stiller Beteiligung, mit denen TUI vom Staat in der Corona-Krise gestützt wurde, in Aktien umzuwandeln. „Es ist zu vermuten, dass der Staat konvertiert“, sagte Joussen am Dienstag. Dann müsste das Unternehmen diese Summe nicht zurückführen. Das Rettungspaket für TUI sieht vor, dass der Staat mit bis zu 25 Prozent plus einer Aktie einsteigen kann.