Reisekonzern: Tui nach verringertem Winterverlust weiter auf Kurs

Dabei steht das Kreuzfahrt-Geschäft nach Ansicht von Joussen erst am Anfang. „Die Prognosen sind hervorragend.“ Da ältere Menschen vermehrt reisen und Seereisen inzwischen auch von Familien und jüngeren Menschen stärker gebucht würden, werde sich das Wachstum in den kommenden fünf bis zehn Jahren weiter beschleunigen. Bis 2023 will der Konzern weitere Schiffe in Dienst stellen, um seine Marktposition weiter auszubauen.