Reiselaune Urlaubsreisen grundsätzlich hoch im Kurs

„Ob und wie man verreist, hängt im Wesentlichen von den Möglichkeiten in der Pandemie ab“, erläuterte Tourismusexperte Martin Lohmann einen Tag vor Beginn der internationalen Reisemesse ITB. Das Branchentreffen in Berlin (9. bis 12. März) findet in diesem Jahr wegen der Pandemie online statt.



Die große Mehrheit der Befragten (80 Prozent) schätzt trotz der Corona-Krise die eigene wirtschaftliche Lage stabil ein oder erwartet sogar eine Verbesserung. „Dies ist eine weitere essenzielle Voraussetzung für ein schnelles Anspringen der Urlaubsnachfrage 2021, sobald Reisen wieder möglich ist“, heißt es in der „Reiseanalyse 2021“.