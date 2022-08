Reisen: Hotels steigern Übernachtungszahl im ersten Halbjahr kräftig

Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben wegen der gelockerten Corona-Auflagen in den ersten sechs Monaten fast zweieinhalb mehr Übernachtungen gezählt als ein Jahr zuvor. Die Zahl stieg von Januar bis Juni um 146,3 Prozent auf insgesamt 187,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. 2021 hatte von Jahresbeginn bis Ende Mai wegen der Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste gegolten, was die Nachfrage damals einbrechen lies.