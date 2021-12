Reisen: Tourismus zieht im Oktober an – Mehr Inlandsgäste als vor Corona

Die Herbstferien haben Hotel, Pensionen und Gasthöfen im Oktober gut gefüllte Häuser beschert. 43,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste in den Beherbergungsbetrieben bedeuten einen Anstieg von 30,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.