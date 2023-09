Reisen Trotz hoher Ticketpreise: Neuer Fluggäste-Rekord im Juli

Trotz teurerer Tickets hat der Ferienmonat Juli den deutschen Airports die größte Zahl an Flugreisenden seit Anfang des Jahrzehnts beschert. Gut 19,4 Millionen Fluggäste starteten oder landeten auf den 23 größten Verkehrsflughäfen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren so viele wie in keinem anderen Monat seit Ausbruch der Corona-Pandemie.