Reisen während der Pandemie Wird der Impfausweis bald der neue Reisepass?

Die Stimmung an Bord dürfte das deutlich auflockern. Das zeigt die Erfahrung auf all jenen Flügen, wo die Fluglinien nur Passagiere in die Kabine ließen, die vor Abflug einen negativen Corona-Schnelltest absolviert haben. „Die Stimmung war so entspannt wie früher“, erinnert sich ein Passagier an einen der Lufthansa-Flüge zwischen München und Hamburg, wo die Linie für alle Kunden einen Schnelltest zahlte. „Ganz anders als auf anderen Flügen, wo alle zusammenzucken und nicht selten feindselig blicken, wenn jemand hustet oder niest.“