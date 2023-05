Reiseplattformen: Mehr Buchungen über Airbnb & Co als vor der Coronapandemie

Airbnb, Booking.com, Expedia und Tripadvisor: Über diese vier großen Online-Plattformen sind im vergangenen Jahr zusammen 38,6 Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebucht worden. Das waren 39,8 Prozent mehr als im noch von der Coronapandemie geprägten Jahr 2021, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.