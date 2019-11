Reisetopia-Mitgründer im Interview „Miles and More muss deutlich simpler werden“

Das müssen Sie erklären.

Künftig gibt es bei der Lufthansa zwei komplett gegenläufige Systeme: Für den Status als Vielflieger spielt die Distanz von einem Flug per se keine Rolle mehr, unterschieden wird nur noch zwischen den Kategorien kontinental und interkontinental. Auch der Preis eines Tickets ist für die Erlangung eines Status irrelevant, stattdessen entscheidet die Reiseklasse. Jemand, der für ein früh gebuchtes Ticket 300 Euro bezahlt hat, bekommt am Ende genauso viele Meilen wie derjenige, der für denselben Flug 1000 Euro zahlt. Bei den Prämienmeilen ist die Regelung dagegen genau andersherum – hier ist der Umsatz die entscheidende Komponente. Miles and More verkauft das als Erfolg. In der Praxis sollte allerdings nicht übersehen werden: Ein Status ist ab 2021 nur noch ein Jahr gültig, bislang waren es immer zwei. Die Kriterien sind jedoch gleich geblieben, sodass insgesamt mehr Flüge notwendig sind, um einen Status zu erreichen oder zu sichern. Zudem muss künftig ein Teil der gesammelten Statuspunkte mit Airlines der Lufthansa-Gruppe erflogen werden. So werden Vielflieger an den Konzern gebunden. Im Gegenzug gibt es den lebenslangen Status für Frequent Traveller und Senatoren – auch rückwirkend für besonders treue Kunden. Die Schwellen sind hier allerdings sportlich: Für den Frequent Traveller auf Lebenszeit bräuchte man beispielsweise 1500 Flüge in der Economy Class auf der Kurzstrecke.