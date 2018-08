Reiseunternehmen Wie Flixbus von München aus Frankreich erobert

Nachdem Chauffeur Abdullahi seine beiden Passagiere am Hauptbahnhof und an der Universität abgeladen hat, fährt er an den Stadtrand. In einer Seitenstraße eines Wohngebiets steht ein mannshoher grauer Kasten. Ein mobiler Transformator. Dort steckt er den Bus an. Es ist halb vier Nachmittags. Wäre die Batterie komplett leer, bräuchte sie nun vier Stunden Ladezeit. Deshalb ist die Rückfahrt nach Paris im Fahrplan erst für 8 Uhr abends geplant. Abdullahi geht sich ausruhen.