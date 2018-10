Reiseveranstalter Alltours-Chef warnt vor Touristen-Steuer auf Mallorca

DüsseldorfAlltours-Chef Willi Verhuven hat die Touristensteuer auf Mallorca und kräftige Preiserhöhungen vieler Hoteliers auf den Balearen und Kanaren für einen deutlichen Rückgang der Gästezahlen in Spanien verantwortlich gemacht. So sei die Gästezahl des Unternehmens in Spanien im Ende Oktober endenden Geschäftsjahr 2017/18 um 65.000 auf 875.000 Urlauber zurückgegangen, teilte Alltours am Dienstag mit.