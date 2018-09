Reiseveranstalter Heißer Sommer beschert Thomas Cook Gewinnrückgang

Der Reiseanbieter, der in Deutschland mit den Marken „Neckermann“ und „Öger“ vertreten ist, verdient sein Geld hauptsächlich in den Sommermonaten, wenn Urlauber aus üblicherweise kälteren Ländern in den Süden reisen wollen. Die Buchungen seien dank gestiegener Nachfrage nach Ferien in der Türkei, Ägypten, Tunesien und Griechenland zwar zwölf Prozent höher, der durchschnittliche Verkaufspreis sank hingegen durch den Preiskampf und den geringeren Anteil von Fernreisen um fünf Prozent.