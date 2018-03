Reiseveranstalter: Tui kauft im Ausflugsgeschäft zu

HannoverDer weltgrößte Reisekonzern Tui will dank einer Übernahme noch stärker im Geschäft mit Ausflügen an Urlaubsorten mitmischen. Das Unternehmen kauft für 110 Millionen Euro das sogenannte Zielgebiets-Management seiner früheren Tochter Hotelbeds zurück, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte.