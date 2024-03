Reiseverhalten So viel Geld geben die Deutschen für den Urlaub aus

Deshalb ergebe es auch Sinn, dass Fernreisen ebenfalls einen Rekordwert erzielt haben. An Auslandsreisen haben die mittlerweile einen Anteil von über neun Prozent, im Vorjahr waren es noch knapp unter sieben. Am liebsten flogen die Deutschen nach Nordamerika, in die Karibik und nach Südostasien. Auch hier zeigt sich laut Sonntag ein weiterer Corona-Effekt: „Vor der Pandemie ging es Reisenden eher um Erholung oder Zeit mit der Familie“, sagt er. „Wir sehen nun aber, dass die Gründe für Reisen eher in Richtung Neugier und dem Interesse am Fremden gehen, weil das so lange nicht so einfach möglich war“.