Reiseziel Katar Unverwässert arabisch statt Las Vegas

Wozu das führt, beschreibt ein Manager, der lange in der Region Führungspositionen in Luxushotels hatte. In seiner Zeit in Abu Dhabi stand eines Morgens ein Verwandter eines adeligen Immobilieneigentümers in meinem Büro, „Er sagte, er haben einen MBA und sei ab sofort mein neuer Verkaufschef und wolle jetzt mal der Vertrieb auf Vordermann bringen“, so der Hotelier. „Also musste dem Berufsanfänger ein Profi weichen und wir bauten eine komplizierte Struktur auf, damit der Vertrieb weiterhin gut funktionierte.“ Damit könne die Reisebranche zwar weiterwachsen, wer sich aber schwertun, Geld zu verdienen, so der Manager.