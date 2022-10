Reiseziel Katar Unverwässert arabisch statt Las Vegas

Weil alle Länder in der Region wachsen wollen, verspricht das Emirat ein einzigartiges Konzept. Als besonderes Markenzeichen will Katar auf das „ursprüngliche, unverwässerte typisch arabische Lebensgefühl“ setzen, so Trenkel und ergänzt im Stillen, man sei genau nicht verwestlicht wie der Nachbar Dubai, der sich teilweise ein bisschen in Richtung Las Vegas entwickelt habe. Er muss es wissen, denn bis Ende 2020 leitete er das Verkehrsbüro des Glitzeremirats. Dazu kommen luxuriöse Einkaufspassagen wie das Place Vendôme mit rund 30 Meter hohen Marmorhallen. „Sie finden in Deutschland nichts Vergleichbares“, verspricht Trenkel.