Rekordtemperaturen „Manche trinken 12 Liter Wasser an solchen Tagen“

Fängt die Arbeit bei Joos sonst um sieben Uhr an, so stehen die Leute heute bereits um 5.30 Uhr morgens mit ihrem Werkzeug bereit und lassen die Maschinen an. Dann sind es gerade mal angenehme 18 Grad. Um 15.30 Uhr, „wenn die Hitze am schlimmsten ist“ (Ruf), also bei 38 oder 39 Grad, ist Feierabend. Praktiziert wird die versetzte Arbeitszeit „so lange es die Helligkeit zulässt und nur bei extremen Temperaturen deutlich oberhalb 30 Grad“.