Für die Spanier ist das der Bereich, der überhaupt noch nicht modernisiert wurde. 2017 hat Renfe 300 Jobs aus „Renfe Mercancías“, wie der Güterverkehr genannt wird, umstrukturiert. „Dadurch konnten wir die Betriebskosten im ersten Halbjahr 2017 um fünf Prozent senken, so dass sich der Verlust in den ersten sechs Monaten von 23,4 auf 12,5 Millionen Euro reduzierte”, sagt Garcia. Was fehle, seien internationale Allianzen, wie sie bereits mit der Deutschen Bahn in Spanien über Transfesa existieren. Renfe hält an dem Logistikunternehmen 20 und DB 70 Prozent.