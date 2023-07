Rent an Oldie Dieser Hamburger betreibt einen Carsharing-Dienst – mit Oldies

Was kostet die Miete?

Eine Limousine kostet die ersten zwölf Stunden 35 Euro inklusive aller Kilometer. Die ersten 24 Stunden kosten 60 Euro, danach alle weiteren 24 Stunden 35 Euro. Bei Kombis beträgt die 12-Stunden-Miete 45 Euro, die ersten 24 Stunden 80, dann jede weitere Tagesmiete 45 Euro. Es gibt auch Wochenpreise. Bei Abgabe müssen alle Autos aufgetankt sein. 600 Nutzer habe ich. Meine klassischen Kunden sind Hamburger, die einen Wochenend-Ausflug machen oder für einige Wochen in die Ferien fahren. Im vergangenen Jahr war eins meiner Autos in Neapel, ein anderes in Thessaloniki, ein weiteres in Bordeaux und ein anders in Dijon. In so einen Kombi kriegt man schon viel rein.