Reportage von der Eröffnung BER: Neu, aber noch lange nicht Spitze

Der Wunsch ist zu erfüllen, glaubt Höffinger. „Nicht zuletzt Frankfurt hat gezeigt, was auch in schwierigen Gebäuden möglich ist.“ So hat es Deutschlands Tor zur Welt geschafft, durch jahrelange stetige Verbesserung im wichtigen Skytrax-Ranking von einem Platz am unteren Ende der Top 100 auf zuletzt Rang 14 empor zu klettern. Damit rückt Frankfurt in die Nähe der führenden asiatischen Airports und Münchens, das seit Jahren unter den zehn besten Flughäfen der Welt landet.