Reportage von der Eröffnung BER: Neu, aber noch lange nicht Spitze

Am umständlichsten ist die Anreise per Flugzeug für Umsteiger. Wer zwischen dem Terminal 1 genannten Hauptgebäude und dem Terminal 2 genannten Billigpier oder gar der in Terminal 5 umgetauften Abfertigungsbaracke des heutigen Flughafens Schönefeld wechseln will, kann nicht wie anderswo direkt nach der Ankunft einen Bus oder eine Bahn nehmen. Alle Terminalwechsler müssen in ihrem Abfluggebäude erneut durch die Sicherheitskontrolle. „Dabei verlieren sie in der Regel mindestens eine halbe Stunde“, erläutert ein führender Manager eines anderen deutschen Flughafens.



Urteil: Die Anreise dauert kaum länger als in anderen Großstädten. Umsteigen zwischen den Terminals ist allerdings unnötig kompliziert.