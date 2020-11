Reportage von der Eröffnung BER: Neu, aber noch lange nicht Spitze

Im BER hingegen empfiehlt Lufthansa etwa in ihrer Kofferaufgabe für Kunden der First und Business Class, spätestens zwei Stunden vor Abflug am BER zu sein. Dafür sorgt, dass der Weg zunächst durch die gut 100 Meter breite zentrale Check-in-Halle führt. Hier müssen sich Spätankömmlinge vorbei an wie Schikanen aufgereihte Bauten schlängeln. Da sind Holzquader mit Schaltern und Gattern, hinter denen jede Menge Check-in-Automaten stehen. Dazu könnten die Wartereihen vor der Kofferabgabe die Wege eng machen, weil die Schalter anders als etwa in Frankfurt und Düsseldorf nicht am Rand der Halle stehen, sondern in der Mitte – und damit im Weg.