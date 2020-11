Reportage von der Eröffnung BER: Neu, aber noch lange nicht Spitze

Immerhin können sich die Premiumkunden und Vielflieger der Lufthansa über eine gute Lounge freuen, wenn die Linie am kommenden Wochenende mit als Letzte von Tegel zum BER umzieht. Der Warteraum im Obergeschoß am nordwestlichen Eck hat eine Einrichtung im aktuellen Lufthansastil und raumhohe Fenster. Das erlaubt an klareren Tagen als während der Einweihung nicht nur einen Blick über weite Teile des BER, sondern auch bis in die Innenstadt Berlins.



Urteil: Trotz viel Holz und reichlich Raum wirkt das Gebäude an vielen Stellen beengt.