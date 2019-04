Reportage Was Uber-Fahrer in Düsseldorf erleben

So schlimm wie in Istanbul ist es in Düsseldorf nicht. Von tätlichen Angriffen weiß Xerdan nichts, er ist ebenfalls Uber-Fahrer in der Landeshauptstadt. Doch mit Beschimpfungen muss auch er immer wieder umgehen. Er habe erst gerade Freunde an den Bahnhof gefahren, nicht als Uber-Fahrer, sondern als Privatperson. Die Taxifahrer hätten sogleich Fotos gemacht und ihm zugerufen, dass er dort nicht parken dürfe. Wieso man ihn erkannt hat? Auch er fährt einen Toyota. Ein anderes Mal hätte er jemanden von der Düsseldorfer Messe abgeholt, ein Taxifahrer wäre fast in ihn reingefahren. Xerdan zeigt auf den Kratzer im Fenster. Dass sei ihm letzte Woche passiert und garantiert kein Zufall. Autos von Freunden, welche ebenfalls Uber-Fahrer sind, seien regelmäßig zerkratzt. Fast schon belustigt meint er: „Privatleute mit Toyotas müssen sich in Acht nehmen, sonst werden ihre Autos auch noch zerkratzt.“