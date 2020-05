Restaurantkette Maredo Haben Investoren Appetit auf Steaks?

Um die Leistungen trotzdem über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken und so die Perspektiven für eine Fortführung von Maredo zu erhöhen, wurde der Insolvenzgeldantrag wieder zurückgezogen und für den Zeitraum nach dem 18. März Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Damit hebt sich die Insolvenzverwaltung die Möglichkeit auf, zu einem späteren Zeitpunkt das Insolvenzgeld zu nutzen.



Die Mitarbeiter trifft das zunächst allerdings hart. „Leider war es nicht möglich, für die erste März-Hälfte Insolvenzgeld zu beziehen, weshalb die Löhne und Gehälter der Beschäftigten für diesen Zeitraum als Insolvenzforderung angemeldet werden müssen“, sagt Antoniadis. Sie dürften am Ende voraussichtlich nur einen Teil ihrer offenen Lohn-Forderungen erhalten.