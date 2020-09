Rettungsplan aus Sardinien Worüber der Lufthansa-Aufsichtsrat jetzt entscheiden muss

Traumstrände mit tiefblauem Wasser, 5000 Jahre alte Kulturdenkmäler und gute Restaurants mit einem traumhaften Blick über dramatische Felsen: Wer im Augenblick den Nordwesten von Sardinien besucht, will eigentlich nicht an Arbeit und die Coronakrise denken. Bei fünf Besuchern der italienischen Mittelmeerinsel war das Anfang September anders. Vier Männer und eine Frau aus dem Konzernvorstand der Lufthansa mussten an diesem schönen Ort den unschönen Rettungsplan für ihre Fluglinie entwerfen. Darum trafen sie sich für drei Tage im Ferienhaus des Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr. „Und an zwei Abenden haben wir bis spät in die Nacht hinein diskutiert“, schwärmte Spohr über den Geist der sardischen Klausur. Präsentieren will er die Ergebnisse dieser Diskussionen ab diesem Montag seinem Aufsichtsrat. Der findet sich dafür erstmals seit Langem wieder zu einer zweitägigen Sitzung zusammen.