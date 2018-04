Riesen-Baustelle: Fernverkehrsstrecke Köln-Düsseldorf für 6 Wochen gesperrt

Pendler im Ruhrgebiet können hingegen aufatmen: Die Vollsperrung auf der Strecke Essen-Duisburg wird in der Nacht auf Montag aufgehoben. Zwei Wochen lang war die Strecke dicht - eine der meistbefahrenen Trassen Deutschlands mit rund 700 Zügen am Tag. Grund war der Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim an der Ruhr.