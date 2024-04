Riyadh Air „Wir werden die ganze Branche aufmischen“

Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, hätte Saudi-Arabien im Jahr 2030 in etwa dreimal so viel Passagiere wie heute und wäre als Flugmarkt wohl größer als Indien. Ihr Unternehmen, das ja erst ab 2025 fliegt, müsste in fünf Jahren so groß sein, wie Emirates aus Dubai nach gut 15 Jahren war. Das hat noch keiner in der Branche geschafft.

Es hatte ja auch noch keiner so gute Voraussetzungen wie wir (lacht). Unsere Entwicklung hat gleich drei Stützen: die Inlandsreisen, den Tourismus und das Wachstum der saudischen Wirtschaft insgesamt. Saudi-Arabien ist verglichen mit den anderen Staaten der Region ein großes Land mit 34 Millionen Einwohnern und Entfernungen, die für ein Eisenbahnnetz zu groß sind. Darum müssen die Menschen fliegen und es gibt mehr als zwei Dutzend Flughäfen. Der zweite Faktor sind Touristen, vor allem im gehobenen Segment.