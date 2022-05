Rock im Park und Rock am Ring Die Festivals sollen endlich wieder Feste für ihre Veranstalter sein

„Ich hatte eine sehr gute Zeit bei Live Nation“, sagt der 40-Jährige. 2015 fing er dort mit einer vierköpfigen Crew an. Zum Schluss waren es 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin. Beim Abschied von Live Nation ging es ihm „um mehr Gestaltungsspielraum“, sagt er. Der ist in der Berliner Zweigstelle des deutschen Wettbewerbers offenbar größer als in der Filiale des US-Konzerns, der von Beverly Hills aus sein weltweites Netzwerk steuert. Der Wechsel zu Eventim hatte aber auch familiäre Gründe: Schwarz wollte mehr Zeit für seine Familie haben. Im letzten Jahr vor Corona saß der damalige Live-Nation-Manager mehrfach die Woche im Flugzeug und war „daheim gefühlt auf der Durchreise“.