Rote Zahlen beim Billigflieger Ryanair verbucht schlechtestes Quartal in 35 Jahren

Europas größter Billigflieger Ryanair hat wegen der Coronakrise das schwierigste Quartal in seiner 35-jährigen Geschichte hinter sich. Dennoch hat der Zusammenbruch des Flugverkehrs die Airline im zurückliegenden Vierteljahr nicht so tief in die roten Zahlen gerissen wie befürchtet. Eine zweite Infektionswelle im Spätherbst sei nun die größte Sorge, teilte die Rivalin von Easyjet und der Lufthansa-Tochter Eurowings in Dublin mit.