RTL übernimmt Zeitschriftensparte von Gruner + Jahr Codename „Discovery“: Was über den Erfolg des Deals entscheidet

Was für Gruner + Jahr eine massive Zäsur bedeutet, ist für RTL schon fast ein Schnäppchen – der Kaufpreis liegt bei 230 Millionen Euro in bar, schuldenfrei. Das soll aus Sicht der Bertelsmänner sicher auch die freien Aktionäre beruhigen, die 24 Prozent der RTL-Anteile halten. Auch ihnen muss Rabe plausibel machen, worin für sie die Vorteile des Zukaufs liegen sollen.



Der folgt vor allem einem Gedanken – im globalen Mediengeschäft stehen die Zeichen klar auf Konzentration und Größe. Digitalkonzerne wie Google und Facebook saugen weltweit einen immer größeren Teil der Werbeerlöse ab. Die Streamingplattform Netflix hat weltweit mehr als 200 Millionen zahlende Abonnenten an sich gebunden. Medienunternehmen reagieren auf diese Entwicklung unter anderem durch Zukäufe und Einstieg in neue Geschäftsfelder – allen voran Disney.