Rückforderungen „Die Corona-Soforthilfen sind eine tickende Zeitbombe“

Die Wahrheit dürfte also sein: das große Versprechen der Bundesminister Scholz und Altmaier wurde später im Bund-Länder-Kleingedruckten wieder kassiert – und das wiederum hat die wenigsten Unternehmerinnen und Selbstständigen in ihrer Lockdown-Not interessiert. Oder sie haben es gar nicht gemerkt.



Was aber folgt nun daraus? „Eine längere Frist ist gut, aber die anhaltende Unsicherheit ist das Problem“, sagt dazu Carina Peretzke. Viele Händler haben keine Rücklagen mehr, die Kunden können zwar in die Läden gehen, kaufen aber wenig. Die Verbraucherstimmung ist zu Jahresbeginn fast genauso schlecht wie vor einem Jahr, ermittelt das HDE-Konjunkturbarometer. Nicht nur die schlechte Kundenstimmung, sondern auch die 2G-Maßnahmen setzen den Einzelhandel weiter unter Druck. Die schlechte Lage bringt Einzelhändler auch immer mehr in Existenznot. In einer Umfrage gaben im Dezember 2021 fast die Hälfte der befragten Einzelhändler an, dass sie ihre Geschäfte durch die Zugangsbeschränkungen in Gefahr sehen.