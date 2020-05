Rückgang der Insolvenzzahlen Die große Pleitewelle kommt erst noch

Vor diesem Hintergrund lassen sich die aktuellen Insolvenzdaten kaum als Zeichen wirtschaftlicher Stärke interpretieren. Experten sind denn auch überzeugt, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nach dem Ende der Corona-Maßnahmen schnell steigen wird, auch wenn sie von sehr unterschiedlichen Szenarien ausgehen.



So rechnet der VID für das laufende Jahr mit einem Anstieg im zweistelligen Prozentbereich. „Da die Zahl der Insolvenzen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist, wäre selbst ein Anstieg um 20 Prozent auf 23.000 noch wenig im Vergleich zur Finanzkrise“, sagte Niering. Der Informationsdienstleister Crifbürgel geht in diesem Jahr sogar von mehr als 29.000 Firmeninsolvenzen in Deutschland aus. Das wären 10.000 oder rund 54 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. „Die Insolvenzwelle wird auch noch ins Jahr 2021 hineinreichen“, sagte Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein. „Das Ausmaß ist noch offen und hängt auch von der Dauer der Pandemie ab.“ Der Kreditversicherer Euler Hermes prognostiziert weltweit einen Anstieg von 20 Prozent und für Deutschland von mindestens zehn Prozent.