Rückgang um fast 90 Prozent Hotelumsätze derzeit ähnlich schlecht wie im Frühjahrslockdown

Bei den untersuchten Häusern sanken die durchschnittlichen Erlöse je verfügbarem Zimmer von 68 Euro in 2019 auf 7,80 Euro. „Damit liegen die Zahlen wieder auf dem Niveau des Frühjahrs“, so IHA-Referent Tobias Warnecke. Der Betrag enthält nur den Übernachtungspreis, ohne Nebenumsätze wie Frühstück. Vor Beginn des aktuellen Lockdowns hatte der Rückgang bei nur 75 Prozent gelegen.



Für den Rückgang sorgt vor allem die deutlich geringere Auslastung von zwölf Prozent gegenüber 72,3 Prozent im Vorjahr.



Verstärkt wird der Effekt durch den Verfall der Zimmerpreise. Mit nur noch 65 Euro pro Nacht erlösten die Hotel 30 Prozent weniger als im Vorjahr.



