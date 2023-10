Rückkehr des „kranken Mannes“? Diese Grafiken zeigen, wie schlecht es der deutschen Wirtschaft wirklich geht

Wie also steht die deutsche Wirtschaft demnach im internationalen Vergleich da? Gar nicht so schlecht – zumindest auf den ersten Blick. Beim absoluten ökonomischen Gewinn positionieren sich deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich nur hinter den USA und China. Und selbst dieses Bild trügt: Viele erfolgreiche Unternehmen in Deutschland seien nicht börsennotiert, für die Auswertung also nicht erfasst worden, sagt Forscher Felix Reitz.



Allerdings: Gemessen an der Gesamtbevölkerung verliert Deutschland seinen dritten Platz an Frankreich und muss sich hinter Großbritannien im Mittelfeld einordnen. Je Einwohner erwirtschaften die deutschen Unternehmen demnach „nur“ etwa 2400 Euro an ökonomischem Gewinn. „Dies suggeriert, dass die deutsche Wirtschaft gemessen an der pro-Kopf Leistung seiner Arbeitnehmer weniger produktiv ist als der globale Wettbewerb ist“, analysiert Reitz.