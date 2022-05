Rückzug aus Russland McDonald’s geht, Burger King bleibt (unfreiwillig)

Das Logo des Rivalen McDonald’s wird dagegen bald aus Russland verschwinden. Zwar will der Konzern das Geschäft an einen russischen Käufer abgeben, der auch die 62.000 Angestellten übernehmen soll, die Markensymbole soll der neue Besitzer der Restaurants aber nicht weiter nutzen können. Schon in der ehemaligen Sowjetunion galt das gelbe M als Symbol des US-Kapitalismus. McDonald’s hatte bereits 1990 eine erste Filiale in Moskau eröffnet. Mehr als 5000 Menschen kamen damals zur Burger-Premiere. Der US-Riese stellt sich im Zuge der Verkaufs nun auf eine Abschreibung in Höhe von rund 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar ein.



