Rückzug bei der Deutschen Bahn Pofallas Vermächtnis

Natürlich leidet die Deutsche Bahn auch unter Fehlern der Vergangenheit. In das Schienennetz wurde über Jahre hinweg zu wenig investiert. Pro Kopf zahlt der Bund heute 88 Euro für die Schieneninfrastruktur – ein Fünftel dessen, was die Schweizer zu zahlen bereit sind. Früher lag Deutschland im internationalen Vergleich sogar noch schlechter. Es dürfte als Verdienst Pofallas bezeichnet werden, dass der Bund 2018 zusätzliche elf Milliarden Euro bis 2030 versprach, gefeiert als außerordentliches „Klimapaket“. Es war der Beginn einer Zeitenwende in der Verkehrspolitik. Pofalla, so war zu hören, soll auch seine Kontakte in das Unions-geführte Verkehrsministerium genutzt haben, um ein Umdenken in der Verkehrspolitik anzuschieben. Seitdem genießt die Bahn sichtbar mehr Wertschätzung in der bundesdeutschen Verkehrspolitik. Auch während der Coronakrise wurden viele Milliarden zur Stützung des Konzerns investiert.