Rundfunkbeitrag Das Schwarze-Peter-Spiel: Warum die Länder auf die Sender sauer sind

Wie viel Geld sie für den nächsten Vier-Jahres-Zeitraum beanspruchen, melden die Sender bis Ende April bei der KEF an. Die Gebührenwächter gehen dann ins Detail, rechnen und prüfen bis Ende des Jahres und wühlen sich dazu durch Berge von Papier und endlose Zahlenkolonnen. Was bei dieser Rechenoperation herauskommt, läuft in einer schlichten Zahl zusammen: der Empfehlung an die Länder, wie hoch in Euro und Cent der Rundfunkbeitrag ab 2021 sein müsste. Anschließend geht es in den Nahkampf – nicht immer folgen die Länder dem KEF-Votum; statt etwa den Beitrag wie vorgeschlagen 2015 auf 17,20 Euro zu senken, beließen ihn die Länder lieber bei 17,50 Euro.



Fest steht, dass alle 16 Landesparlamente über einen neuen Rundfunkbeitrag abstimmen müssen. Sollte sich aber auch nur ein Landtag querstellen, kann der neue Beitrag nicht festgelegt werden. Da das Bundesverfassungsgericht den öffentlich-rechtlichen Anstalten jedoch in mehreren Urteilen eine umfassende Entwicklungs- und Finanzierungsgarantie erteilt hat, dürften die sich auf den Weg nach Karlsruhe machen. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat das bereits angekündigt. Was allerdings dann passiert, ist völlig offen – alle Beteiligten zusammen würden komplettes Neuland betreten.