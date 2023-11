Rundfunkbeitrag Der ausufernde öffentlich-rechtliche Rundfunk gefährdet private Medien

Um das zu erkennen, reicht ein simpler Blick ins Smartphone. So werden im Netz sogenannte Aggregatoren wie Apple News, Google Discover oder Pocket immer wichtiger. Doch die bewerben heute massiv Artikel aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos. Und zwar bei Themen, die genauso gut private Verlage abdecken. So kamen an diesem Dienstagmorgen die zwei ersten von sechs Meldungen bei Apple News von der Tagesschau und vom ZDF – es ging um die Geiselfreilassung in Israel und die Haushaltsnotlage. Etwas später war es sogar die Hälfte, mit Meldungen von NDR, Deutscher Welle und Euronews.