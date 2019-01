 Rundfunkbeitrag: Streit um Orchester-Finanzierung

Was das Frankfurter Blatt so in Rage versetzte, war die Ankündigung eines klassischen Konzerts. Doch spielen sollte im September 2016 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht irgendein Orchester. Was für eine Art von Klangkörper da allerdings zum Einsatz kommen würde, darüber gingen die Meinungen sehr weit auseinander. Für den Intendanten des Südwestrundfunks (SWR), Peter Boudgoust, stand der Auftritt eines „Superorchesters“ bevor. Doch für seine Kritiker wie die „FAZ“-Autorin stand fest: Was da in der Liederhalle zu erwarten wäre, das sei ein Homunculus, eine Zwangskreatur, ein musikalisches Retortenkind.