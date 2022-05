Russland-Sanktionen Wer hilft deutschen Unternehmen bloß aus dem Sanktionsdickicht?

Bisher kann die Branche den Bedarf schon deshalb kaum decken, weil es an Experten fehlt. Sanktionsrecht ist bisher ein juristisches Nischenthema gewesen: „Diejenigen, die sich damit in Deutschland auskennen, passen bequem in einen Flixbus“, sagt Winkler. Er glaubt, dass die Bedeutung des Themas groß bleiben wird. „Wir erleben eine beispiellose Revolution in der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität – weltweit“, sagt er. Mittelfristig müsse die europäische Wirtschaft deshalb internes Wissen aufbauen. „Das ist das große Zukunftsthema“, schätzt Winkler.



