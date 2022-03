Russland-Sanktionen Wie der deutsche Mastercard-Chef zwischen die Fronten gerät

Doch nun muss sich der 51-Jährige seit mehr als einem Jahr mit den Auswirkungen einer globalen Pandemie und nun mit dem größten Krieg in Europa seit Jahrzehnten herumschlagen. Corona habe nicht nur Millionen Menschen das Leben gekostet, sondern auch Lebensgrundlagen zerstört, so Miebach im November auf der Bühne des „Bloomberg New Economy Forum“ in Singapore. Doch die Pandemie habe auch Auswirkungen auf seinen Job als CEO. Der Wettbewerb um die klügsten Köpfe habe sich verstärkt. „Das werden wir noch eine ganze Weile sehen“, so der Mastercard-Chef in leicht deutsch eingefärbtem Englisch.



Nur wenige Monate später zwang ihn der Krieg in der Ukraine, einen wichtigen Markt aufzugeben. Mastercard verkündete seinen Rückzug vom russischen Markt – ein Rückschlag nach rund 25 Jahren, die der Konzern in Russland aktiv war, aber angesichts der harschen westlichen Sanktionen schlicht alternativlos. Für Miebach wohl kein leichter Schritt: Russland sei ein „strategisch wichtiger Markt“ für Mastercard, hatte er noch vor wenigen Wochen in einem Call mit Analysten betont. In einem Schreiben an die amerikanische Börsenaufsicht SEC teilte das Unternehmen mit, das Russland-Geschäft sei 2021 immerhin für vier Prozent des Nettoumsatzes von Mastercard verantwortlich gewesen. Das entspricht mehr als 750 Millionen Dollar.