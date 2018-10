Ryanair-Beschäftigte Bundesregierung plant „Betriebsratsgarantie“

In mehreren europäischen Ländern kamen sich Ryanair und die Piloten in den vergangenen Tagen näher. So gab es etwa in Portugal, Großbritannien und Italien Grundsatzvereinbarungen in den seit Monaten dauernden Tarifstreitigkeiten. In Spanien stünde diese kurz bevor, teilte Ryanair mit. Diese seien die Grundlage, dass nun Tarifgespräche aufgenommen würden. „Ich gehe davon aus, dass nun auch zügig mit den Flugbegleitern entsprechende Vereinbarungen getroffen werden“, fügte Ryanair-Personalchef Eddie Wilson hinzu.