Da ist zum einen der Aufbau weiterer Fluglinien. Neben Laudamotion und Sun braucht Ryanair auch eine Gesellschaft in Großbritannien. Nur so können die Iren auch nach dem Austritt des Landes aus der EU innerhalb des Vereinten Königsreichs sowie zu Ländern außerhalb der EU fliegen. Dazu denkt O’Leary nach dem Laudamotion-Kauf über weitere Zukäufe oder Neugründungen nach. So hat er sich ,wie IAG und dem Vernehmen nach auch Lufthansa, zuletzt den derzeit schwächelnden skandinavischen Billigflieger Norwegian angesehen.