Denn diesmal kassierte er nicht seine Ansicht zu Service-Ankündigungen wie Stehplätzen im Flugzeug, Bezahl-Toiletten an Bord oder einer Business Class, deren Luxus O’Leary mit „Bed and Blowjob“ umschrieb. Jetzt geht es um den Kern seines Fluggeschäfts. Aus dem Billigflieger mit zuletzt gut sieben Milliarden Euro könnte das irische Großmaul nun eine Art Konzern machen. „Die Überlegung ist, dass sich die Ryanair Holding innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wahrscheinlich in eine Holding-Company nicht unähnlich der von (British-Airways-Mutter) IAG entwickeln wird“, zitiert ihn das Handelsblatt.

Zwar nennt die Linie noch fast keine Einzelheiten – und was sie sagt, wird sie bis zum Start wahrscheinlich noch ein halbes Dutzend Mal verändern – doch der Kern ist: Ryanair will wie IAG eine Dachgesellschaft bilden und daran Töchter hängen von Airlines wie Laudamotion aus Österreich oder Ryanair Sun, oder auch die flugfremden Beteiligungen etwa aus dem Bereich Online-Verkauf oder Hotelgeschäft. Damit würde dann aus der kleinen Verwaltung in einem Gewerkgebiet ein paar Taximinuten vom Flughafen Dublin eine Art Investitionsgesellschaft.